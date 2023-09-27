Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президента України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу, передає УНН.
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"Прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості", - написав Зеленський.
Зеленський подякував за підтримку.
"Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський 21 червня прийняв вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.