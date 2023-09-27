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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президента України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу, передає УНН.

Цитата

"Прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості", - написав Зеленський.

Зеленський подякував за підтримку.

"Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 21 червня прийняв вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії.

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