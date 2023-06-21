Зеленський прийняв вірчі грамоти: В Україні посли п`яти країн почали дипломатичну місію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 червня, прийняв вірчі грамоти у послів п’яти держав. Про це глава України повідомив у Telegram, пише УНН.
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"Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії", - йдеться у повідомленні.
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Зеленський привітав послів з початком дипломатичної місії в Україні.
"Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя", - додав Зеленський.
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