Зеленський призначив трьох нових послів України: у Бразилії - Мельник
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив трьох нових послів України - в Бразилії, Колумбії та Індії, ідеться в указах Глави держави №№339-341 від 20 червня, оприлюднених у вівторок, пише УНН.
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"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія", - ідеться у першому з указів.
У другому - призначив посла України в Республіці Перу Юрія Полюховича послом України в Республіці Колумбія за сумісництвом.
"Призначити Мельника Андрія Ярославовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці Бразилія", - повідомляється у третьому указі.
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Експосла України в Німеччині Андрія Мельника призначили заступником міністра закордонних справ України.
9 липня торік Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Федеративній Республіці Німеччина.