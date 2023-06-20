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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Зеленський призначив трьох нових послів України: у Бразилії - Мельник

Київ • УНН

 • 924901 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив трьох нових послів України - в Бразилії, Колумбії та Індії, ідеться в указах Глави держави №№339-341 від 20 червня, оприлюднених у вівторок, пише УНН.

Зеленський призначив трьох нових послів України: у Бразилії - Мельник

Деталі

"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія", - ідеться у першому з указів.

У другому - призначив посла України в Республіці Перу Юрія Полюховича послом України в Республіці Колумбія за сумісництвом.

"Призначити Мельника Андрія Ярославовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці Бразилія", - повідомляється у третьому указі.

Раніше

Експосла України в Німеччині Андрія Мельника призначили заступником міністра закордонних справ України.

9 липня торік Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Федеративній Республіці Німеччина.

Українські Національні Новини

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