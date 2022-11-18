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Андрія Мельника призначили заступником глави МЗС

Андрія Мельника призначили заступником глави МЗС

Київ • УНН

 • 348809 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Експосла України в Німеччині Андрія Мельника призначили заступником міністра закордонних справ України. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України", - повідомив Мельничук про рішення уряду.

Додамо

Крім того, за даними представника уряду, звільнено Василя Володіна з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України на Касіяника Анатолія Васильовича", - додав Мельничук.

Що передувало

9 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Федеративній Республіці Німеччина, він прокоментував своє звільнення. Дипломат зауважив, що йому «непросто прощатися з Німеччиною».

23 вересня президент Володимир Зеленський призначив послом України у Німеччині Олексія Макеєва. Мельник обіймав цю посаду з 2014 року та відзначився низкою різких висловлювань на адресу керівництва ФРН.

3 квітня Андрій Мельник звинуватив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра у надмірній близькості до росії на тлі війни в Україні. В інтерв’ю німецькому виданню Der Tagesspiegel він звинуватив політика «у павутинні контактів» із країною-терористом.

Мельник мав намір перепросити перед канцлером ФРН Олафом Шольцем за те, що називав його «ображеною ліверною ковбасою». Тоді він різко розкритикував німецького лідера за те, що той відмовився від поїздки до Києва.

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