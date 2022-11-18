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Андрей Мельник был назначен заместителем главы МИД

Киев • УНН

 • 348806 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника был назначен заместителем министра иностранных дел Украины. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины", - сообщил Мельничук о решении правительства.

Добавим

Кроме того, по данным представителя правительства, уволен Василий Володин с должности государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины.

"Временно возложено выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины на Кассияника Анатолия Васильевича", - добавил Мельничук.

Что предшествовало

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия, он прокомментировал свое увольнение. Дипломат заметил, что ему «непросто прощаться с Германией».

23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Мельник занимал этот пост с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ.

3 апреля Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в чрезмерной близости к россии на фоне войны в Украине. В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel он обвинил политика «в паутине контактов» со страной-террористом.

Мельник намеревался извиниться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем за то, что называл его «обиженной ливерной колбасой». Тогда он подверг резкой критике немецкого лидера за то, что тот отказался от поездки в Киев.

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