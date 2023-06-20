Зеленский назначил трех новых послов Украины: в Бразилии - Мельник

Детали

"Назначить Полищука Александра Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индия", - говорится в первом из указов.

Во втором - назначил посла Украины в Республике Перу Юрия Полюховича послом Украины в Республике Колумбия по совместительству.

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - сообщается в третьем указе.

Ранее

Экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины.

9 июля прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия.