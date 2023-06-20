Зеленский назначил трех новых послов Украины: в Бразилии - Мельник
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил трех новых послов Украины - в Бразилии, Колумбии и Индии, говорится в указах Главы государства №№339-341 от 20 июня, обнародованных во вторник, пишет УНН.
Детали
"Назначить Полищука Александра Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индия", - говорится в первом из указов.
Во втором - назначил посла Украины в Республике Перу Юрия Полюховича послом Украины в Республике Колумбия по совместительству.
"Назначить Мельника Андрея Ярославовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - сообщается в третьем указе.
Ранее
Экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины.
9 июля прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия.