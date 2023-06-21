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Зеленский принял верительные грамоты: В Украине послы пяти стран начали дипломатическую миссию в Украине

Киев • УНН

 • 818241 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 июня, принял верительные грамоты у послов пяти государств. Об этом глава Украины сообщил в Telegram, пишет УНН.

Зеленский принял верительные грамоты: В Украине послы пяти стран начали дипломатическую миссию в Украине

Цитата 

"Верительные грамоты. Послы Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии", - говорится в сообщении.

Детали 

Зеленский поздравил послов с началом дипломатической миссии в Украине.

"Вместе укрепляем международный порядок, основанный на правилах, и защищаем жизнь", - добавил Зеленский.

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