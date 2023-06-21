Зеленский принял верительные грамоты: В Украине послы пяти стран начали дипломатическую миссию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 июня, принял верительные грамоты у послов пяти государств. Об этом глава Украины сообщил в Telegram, пишет УНН.
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"Верительные грамоты. Послы Норвегии, Швейцарии, Азербайджана, Пакистана и Исландии", - говорится в сообщении.
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Зеленский поздравил послов с началом дипломатической миссии в Украине.
"Вместе укрепляем международный порядок, основанный на правилах, и защищаем жизнь", - добавил Зеленский.
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