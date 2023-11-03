Зеленський привітав військових ракетних військ і артилерії та інженерних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів інженерних, ракетних військ та артилерії з професійними святами. Про це Глава держави написав у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні відзначаємо два важливі професійні дні – День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Українські ракетні війська та артилерія стали одними з найсильніших у світі. Попри перевагу ворога у ресурсах, наші воїни – максимально ефективні, вмотивовані. І своєю влучністю забезпечують потужні результати. Наші інженерні війська щоденно у складних умовах виконують велику кількість різних завдань. Кожне – для стійкості нашої оборони, просування вперед і поразки окупанта", - йдеться у привітанні Президента.
Окрім цього, він подякував всім підрозділам цих двох родів військ.
Додамо
З професійним днем військових привітали також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Доповнення
Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначаються два професійні дні — День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.
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