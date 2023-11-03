Зеленский поздравил военных ракетных войск и артиллерии и инженерных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных, ракетных войск и артиллерии с профессиональными праздниками. Об этом Глава государства написал в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня отмечаем два важных профессиональных дня – День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск. Украинские ракетные войска и артиллерия стали одними из сильнейших в мире. Несмотря на преимущество врага в ресурсах, наши воины – максимально эффективны, мотивированы. И своей меткостью обеспечивают мощные результаты. Наши инженерные войска ежедневно в сложных условиях выполняют большое количество различных задач. Каждое – для устойчивости нашей обороны, продвижения вперед и поражения оккупанта", - говорится в поздравлении Президента.
Кроме этого, он поблагодарил все подразделения этих двух родов войск.
Добавим
С профессиональным днем военных поздравили также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Дополнение
Сегодня, 3 ноября, в Украине отмечаются два профессиональных дня — День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.
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