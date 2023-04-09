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Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

Київ • УНН

 • 803472 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.

Цитата

“Я щиро вітаю українців та всіх християн, які сьогодні відзначають Великдень. Відзначають на передовій і в різних наших містах і селах. Вітаю братів поляків, литовців, латвійців, естонців. Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії. Це — сучасний світ. Світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності”, — наголосив він.

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Зеленський додав, що два дні тому розділив іфтар із мусульманами України та незабаром поздоровить іудеїв України із завершенням Песаху. А рівно за тиждень привітає всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня.

“Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх — це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння. Із Великоднем!”, — наголосив він.

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