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Великдень у Польщі: коли святити кошики та що у них кладуть

Великдень у Польщі: коли святити кошики та що у них кладуть

Київ • УНН

 • 1715984 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Цього року багато українців змушені зустрічати Великдень не у рідному домі, а за кордоном. І це природно, що виникають такі питання: а коли святкувати, а які є традиції, а що класти в кошик та що таке шмігус-дингус. Інформаційна платформа «ЮНІСЕФ Спільно» відповіла на найпопулярніші питання навколо світлого свята, пише УНН

Деталі

Цього року Пасха у Польщі буде відзначатися 9 квітня. Більше того, 9 та 10 квітня будуть в країні офіційними вихідними.

Коли у Польщі святять великодні кошики та що у них кладуть

У католицьких костелах у Польщі освячують продукти в великодньому кошику вранці у Велику суботу - у день перед Великоднем.

У кошик, прикрашений гілками самшиту, кладуть крашанки, писанки, баранця, м'ясне, сіль, хрін, хліб, бабку. Поляки називають вміст освяченого кошика swiecone "швєнцоне".

Коли великодня служба у костелі у Польщі

Здебільшого в неділю вранці, хоча в деяких регіонах - пізно ввечері у суботу. У церквах відбувається Пасхальна літургія. Про Воскресіння Христове сповіщають дзвони. Священник очолює хресний хід довкола храму.

Коли у Польщі їдять освячені продукти

Після Пасхальної меси сім'ї збираються на великодній сніданок. Він починається із побажань усього найкращого один одному. Далі люди ділять для усіх присутніх освячене яйце, з'їдають його, після чого їдять й інші освячені продукти з кошика.

Що за шмігус-дингус

Другий день Великодня називають Smigus-Dyngus. Smigus - це традиція "бити" оточуючих освяченою вербою. Якщо вас на вулиці почнуть "бити" гілками дерева, не лякайтеся і не обурюйтеся, вам бажають удачі.

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