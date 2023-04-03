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Українці за кордоном готуються до Великодня: які майстер-класи та події планують

Українці за кордоном готуються до Великодня: які майстер-класи та події планують

Київ • УНН

 • 1124569 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. До Великодня, який християни східного обряду відзначатимуть 16 квітня, українців запрошують долучитися до майстер-класів та зустрічей в колі громад у містах Європи, США та Канади. Добірку подій опублікував "Світовий конгрес українців", передає УНН.

Цитата

"Традиційно українці всього світу найближчими днями готуються до Великодня і запрошують всіх долучатися до їхніх майстерок та зустрічей в колі громад. Пропонуємо переглянути оголошення, долучатися до запланованих заходів, або запозичити практики інших громад та організовувати подібні майстерки у ваших країнах", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що напередодні Великодня громади влаштують майстер-класи з писанкарства, оскільки "це ще один елемент унікальності нашої нації та генетичного коду". В деяких громадах є традиція збиратися для розпису писанки, потім це перетворюється у "масштабні благодійні ярмарки", повідомляє "Світовий конгрес українців".

Зокрема, події до свята проходитимуть у таких країнах:

  • Лондон, Велика Британія - захід "Мандрівка до Великодня" для дітей від 6 до 16 років;
  • Монреаль, Канада - майстер-клас писанкарства;
  • Вайт Рок Елкс, Канада - майстер-класи з традиційного писанкарства, петриківського розпису яєць, розпису на полотні, плетіння весняних вінків;
  • Саскачеван, Канада - майстер-класи з традиційного та петриківського розпису від Асоціації українських студентів Університету Саскачевану;
  • Токіо, Японія - майстер-клас з писанкарства, який проводитиметься вперше;
  • Швейцарія - Великодній український ярмарок та свято Писанки;
  • Копенгаген, Данія - низка подій довкола писанкарства для дітей та дорослих від Асоціації Українців Данії;
  • Порт-Вандр та Рівзальт, Франція - майстер-клас з писанкарства.
  • Вашингтон, США - воркшоп писанки від Українського дому;
  • Міннеаполіс, США - майстер-клас з писанкарства від Українсько-американського громадського центру.
  • Тбілісі, Грузія - безкоштовні майстер-класи для дорослих та дітей.

Нагадаємо

На західних кордонах, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. У Держприкордонслужбі повідомили, що багато співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят.

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