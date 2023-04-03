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Украинцы за рубежом готовятся к Пасхе: какие мастер-классы и события планируют

Киев • УНН

 • 1124564 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. К Пасхе, которую христиане восточного обряда будут отмечать 16 апреля, украинцев приглашают присоединиться к мастер-классам и встречам в кругу общин в городах Европы, США и Канады. Подборку событий опубликовал "Всемирный конгресс украинцев", передает УНН.

Цитата

"Традиционно украинцы всего мира в ближайшие дни готовятся к Пасхе и приглашают всех участвовать в их мастер-классах и встречах в кругу общин. Предлагаем посмотреть объявления, участвовать в запланированных мероприятиях, или позаимствовать практики других общин и организовывать подобные мастерские в ваших странах", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что накануне Пасхи общины устроят мастер-классы по росписи писанок, поскольку "это еще один элемент уникальности нашей нации и генетического кода". В некоторых общинах есть традиция собираться для росписи писанки, потом это превращается в "масштабные благотворительные ярмарки", сообщает "Всемирный конгресс украинцев".

В частности, события к празднику будут проходить в таких странах:

  • Лондон, Великобритания - мероприятие "Путешествие к Пасхе" для детей от 6 до 16 лет;
  • Монреаль, Канада - мастер-класс писанкарства;
  • Вайт Рок Элкс, Канада - мастер-классы по традиционному писанкарству, петриковской росписи яиц, росписи на холсте, плетению весенних венков;
  • Саскачеван, Канада - мастер-классы по традиционной и петриковской росписи от Ассоциации украинских студентов Университета Саскачевана;
  • Токио, Япония - мастер-класс по писанкарству, который будет проводиться впервые;
  • Швейцария - Пасхальная украинская ярмарка и праздник Писанки;
  • Копенгаген, Дания - ряд событий вокруг писанкарства для детей и взрослых от Ассоциации Украинцев Дании;
  • Порт-Вандр и Ривзальт, Франция - мастер-класс по росписи писанок.
  • Вашингтон, США - воркшоп писанки от Украинского дома;
  • Миннеаполис, США - мастер-класс по росписи писанок от Украинско-американского общественного центра.
  • Тбилиси, Грузия - бесплатные мастер-классы для взрослых и детей.

Напомним

На западных границах, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества лиц, следующих в Украину. В Госпогранслужбе сообщили, что многие соотечественники следуют в Украину накануне Пасхальных праздников.

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