Украинцы за рубежом готовятся к Пасхе: какие мастер-классы и события планируют

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"Традиционно украинцы всего мира в ближайшие дни готовятся к Пасхе и приглашают всех участвовать в их мастер-классах и встречах в кругу общин. Предлагаем посмотреть объявления, участвовать в запланированных мероприятиях, или позаимствовать практики других общин и организовывать подобные мастерские в ваших странах", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что накануне Пасхи общины устроят мастер-классы по росписи писанок, поскольку "это еще один элемент уникальности нашей нации и генетического кода". В некоторых общинах есть традиция собираться для росписи писанки, потом это превращается в "масштабные благотворительные ярмарки", сообщает "Всемирный конгресс украинцев".

В частности, события к празднику будут проходить в таких странах:



Лондон, Великобритания - мероприятие "Путешествие к Пасхе" для детей от 6 до 16 лет;



Монреаль, Канада - мастер-класс писанкарства;



Вайт Рок Элкс, Канада - мастер-классы по традиционному писанкарству, петриковской росписи яиц, росписи на холсте, плетению весенних венков;



Саскачеван, Канада - мастер-классы по традиционной и петриковской росписи от Ассоциации украинских студентов Университета Саскачевана;



Токио, Япония - мастер-класс по писанкарству, который будет проводиться впервые;



Швейцария - Пасхальная украинская ярмарка и праздник Писанки;



Копенгаген, Дания - ряд событий вокруг писанкарства для детей и взрослых от Ассоциации Украинцев Дании;



Порт-Вандр и Ривзальт, Франция - мастер-класс по росписи писанок.



Вашингтон, США - воркшоп писанки от Украинского дома;



Миннеаполис, США - мастер-класс по росписи писанок от Украинско-американского общественного центра.



Тбилиси, Грузия - бесплатные мастер-классы для взрослых и детей.



Напомним

На западных границах, в частности украинско-польской, отмечается увеличение количества лиц, следующих в Украину. В Госпогранслужбе сообщили, что многие соотечественники следуют в Украину накануне Пасхальных праздников.