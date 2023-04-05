Пасха в Польше: когда святить корзины и что в них кладут

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В этом году Пасха в Польше будет отмечаться 9 апреля. Более того, 9 и 10 апреля будут в стране официальными выходными.

Когда в Польше святят пасхальные корзины и что в них кладут

В католических костелах в Польше освящают продукты в пасхальной корзине утром в Великую субботу - в день перед Пасхой.

В корзину, украшенную ветками самшита, кладут пасхальные яйца, писанки, барашка, мясное, соль, хрен, хлеб, бабку. Поляки называют содержимое освященной корзины swiecone "швенцоне".

Когда пасхальная служба в костеле в Польше

В основном в воскресенье утром, хотя в некоторых регионах - поздно вечером в субботу. В церквях совершается Пасхальная литургия. О Воскресении Христовом возвещают колокола. Священник возглавляет крестный ход вокруг храма.

Когда в Польше едят освященные продукты

После Пасхальной мессы семьи собираются на пасхальный завтрак. Он начинается с пожеланий всего наилучшего друг другу. Далее люди делят для всех присутствующих освященное яйцо, съедают его, после чего едят и другие освященные продукты из корзины.

Что за шмигус-дингус

Второй день Пасхи называют Smigus-Dyngus. Smigus - это традиция "бить" окружающих освященной вербой. Если вас на улице начнут "бить" ветками дерева, не пугайтесь и не возмущайтесь, вам желают удачи.

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