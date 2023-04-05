Пасха в Польше: когда святить корзины и что в них кладут
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В этом году многие украинцы вынуждены встречать Пасху не в родном доме, а за рубежом. И это естественно, что возникают такие вопросы: а когда праздновать, а какие есть традиции, а что класть в корзину и что такое шмигус-дингус. Информационная платформа «ЮНИСЕФ Совместно» ответила на самые популярные вопросы вокруг светлого праздника, пишет УНН.
Детали
В этом году Пасха в Польше будет отмечаться 9 апреля. Более того, 9 и 10 апреля будут в стране официальными выходными.
Когда в Польше святят пасхальные корзины и что в них кладут
В католических костелах в Польше освящают продукты в пасхальной корзине утром в Великую субботу - в день перед Пасхой.
В корзину, украшенную ветками самшита, кладут пасхальные яйца, писанки, барашка, мясное, соль, хрен, хлеб, бабку. Поляки называют содержимое освященной корзины swiecone "швенцоне".
Когда пасхальная служба в костеле в Польше
В основном в воскресенье утром, хотя в некоторых регионах - поздно вечером в субботу. В церквях совершается Пасхальная литургия. О Воскресении Христовом возвещают колокола. Священник возглавляет крестный ход вокруг храма.
Когда в Польше едят освященные продукты
После Пасхальной мессы семьи собираются на пасхальный завтрак. Он начинается с пожеланий всего наилучшего друг другу. Далее люди делят для всех присутствующих освященное яйцо, съедают его, после чего едят и другие освященные продукты из корзины.
Что за шмигус-дингус
Второй день Пасхи называют Smigus-Dyngus. Smigus - это традиция "бить" окружающих освященной вербой. Если вас на улице начнут "бить" ветками дерева, не пугайтесь и не возмущайтесь, вам желают удачи.
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