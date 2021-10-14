Зеленський прибув на Донбас: побуває на передовій і у Маріуполі

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає Донецьку та Луганську області, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, Президент відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Володимир Зеленський також ознайомиться з об’єктами, які споруджують у межах Національної програми “Велике будівництво”.

Додамо

В Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

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