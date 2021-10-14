Зеленский прибыл на Донбасс: побывает на передовой и в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
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Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.
Кроме того, Президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Владимир Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Добавим
В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.