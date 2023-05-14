Зеленський вже прибув до Берліна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Німеччини з візитом. На це Глава держави натякнув в своєму Telegram, пише УНН.
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Так, Володимир Зеленський у своїх соцмережах натякнув, що вже прибув до Берліну.
"Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека.", - написав Зеленський.
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Раніше, німецька газета Tagesspiegel повідомляла, що Президент України Володимир Зеленський 13 травня вирушить до Берліна.
Також, Глава держави в суботу зустрівся у Римі з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Потім, Президент вирушив до Ватикану для зустрічі з Папою Римським.