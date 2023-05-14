Зеленский уже прибыл в Берлин

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии с визитом. На это Глава государства намекнул в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

Так, Владимир Зеленский в своих соцсетях намекнул, что уже прибыл в Берлин.

"Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность.", - написал Зеленский.

Дополнение

Ранее, немецкая газета Tagesspiegel сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая отправится в Берлин.

Также, Глава государства в субботу встретился в Риме с премьером Италии Джорджой Мелони. Затем, Президент отправился в Ватикан для встречи с Папой Римским.

Украинские Национальные Новости

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