Зеленский уже прибыл в Берлин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии с визитом. На это Глава государства намекнул в своем Telegram, пишет УНН.
Детали
Так, Владимир Зеленский в своих соцсетях намекнул, что уже прибыл в Берлин.
"Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность.", - написал Зеленский.
Дополнение
Ранее, немецкая газета Tagesspiegel сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая отправится в Берлин.
Также, Глава государства в субботу встретился в Риме с премьером Италии Джорджой Мелони. Затем, Президент отправился в Ватикан для встречи с Папой Римским.