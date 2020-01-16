Зеленський поставив уряду завдання продовжити посилений контроль над пожежною безпекою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання — продовжити роботу щодо посилення контролю пожежної безпеки, покращення матеріально-технічного стану рятувальних підрозділів і служб, передає УНН з посиланням на прес-службу Главу держави.
Відповідний лист Глава держави надіслав на ім’я прем’єр-міністра України Олексія Гончарука 16 січня 2020 року.
Уряд повинен щоквартально інформувати Президента про результати цієї роботи.
“Лист було надіслано Прем’єр-міністру у відповідь на повідомлення уряду, згідно з яким на 8 січня 2020 року проведено позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки на 10374 об’єктах із 37006 об’єктів, які підлягають перевіркам (тобто проінспектовано 28%). За результатами перевірок виявлено, що на 9208 об’єктах відсутні, несправні або не обслуговуються автоматичні системи протипожежного захисту, на 2066 системи електропостачання потребують заміни або ремонту, 3365 об’єктів потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння”, — вказано у повідомленні.
Згідно з повідомленням Кабінету Міністрів, перевірки за додержанням та виконанням вимог законодавства y сфері техногенної та пожежної безпеки тривають.
За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання приписів до адміністративної відповідальності притягнуто 9934 керівники закладів і відповідальні посадові особи.
Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Президент підписав указ “Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні”. Документ спрямований на запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, можуть негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки, а також забезпечення оперативного реагування на такі пожежі.