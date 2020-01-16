Зеленський поставив уряду завдання продовжити посилений контроль над пожежною безпекою

$41.400.13
45.840.29
ukru
Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
Ексклюзив
10:35 • 3756 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 38319 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 35831 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 36829 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 245702 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 165533 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139143 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140432 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152072 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149426 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.6м/с
40%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 45490 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25534 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42458 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 41585 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 13184 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 38330 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 245707 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 200624 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 317865 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 337535 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 2220 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 42597 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 25664 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 65169 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 47423 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Зеленський поставив уряду завдання продовжити посилений контроль над пожежною безпекою

Київ • УНН

 • 10494 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання — продовжити роботу щодо посилення контролю пожежної безпеки, покращення матеріально-технічного стану рятувальних підрозділів і служб, передає УНН з посиланням на прес-службу Главу держави.

Зеленський поставив уряду завдання продовжити посилений контроль над пожежною безпекою

Відповідний лист Глава держави надіслав на ім’я прем’єр-міністра України Олексія Гончарука 16 січня 2020 року.

Уряд повинен щоквартально інформувати Президента про результати цієї роботи.

“Лист було надіслано Прем’єр-міністру у відповідь на повідомлення уряду, згідно з яким на 8 січня 2020 року проведено позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки на 10374 об’єктах із 37006 об’єктів, які підлягають перевіркам (тобто проінспектовано 28%). За результатами перевірок виявлено, що на 9208 об’єктах відсутні, несправні або не обслуговуються автоматичні системи протипожежного захисту, на 2066 системи електропостачання потребують заміни або ремонту, 3365 об’єктів потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння”, — вказано у повідомленні.

Згідно з повідомленням Кабінету Міністрів, перевірки за додержанням та виконанням вимог законодавства y сфері техногенної та пожежної безпеки тривають.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання приписів до адміністративної відповідальності притягнуто 9934 керівники закладів і відповідальні посадові особи.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Президент підписав указ “Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні”. Документ спрямований на запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, можуть негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки, а також забезпечення оперативного реагування на такі пожежі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.41
Bitcoin
$82,620.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$32.95
Золото
$3,229.54
Ethereum
$1,567.03