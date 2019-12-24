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Зеленський доручив посилити боротьбу з пожежами в Україні

Зеленський доручив посилити боротьбу з пожежами в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.

“Документ має на меті запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, можуть завдати суттєвої матеріальної шкоди, негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки, а також забезпечення оперативного реагування на такі пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, згідно з указом, Кабінет Міністрів має невідкладно забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог (правил) пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності або її залишків.

“Також має бути збільшена відповідальність за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що законопроект має передбачати й посилення покарання за здійснення суб’єктом господарювання діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки, а також — за явно неправдивий виклик спеціальних служб, недопущення посадових осіб органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Крім того, має бути скорочено терміни розгляду судових справ за позовами щодо повної або часткової зупинки роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, устаткування, транспортних засобів у разі встановлення порушення вимог (правил) пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей тощо.

“Згідно з указом, Кабмін також має вжити заходів щодо забезпечення неухильного додержання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей (заклади освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я, торговельно-розважальні заклади, готелі тощо), утримання в належному стані пожежних гідрантів власниками (балансоутримувачами) водопровідних мереж”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій повинні бути забезпечені сучасною спеціальною технікою та рятувальним обладнанням для екстреної евакуації людей, засобами пожежогасіння, спеціальним одягом.

“Окремо наголошено на необхідності поліпшення матеріального та соціального захисту працівників пожежно-рятувальних підрозділів, удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації таких працівників. Також має бути встановлений дієвий контроль за станом систем оповіщення. Крім того, необхідно стимулювати створення в сільській місцевості пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) добровільної пожежної охорони”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, пожежі за тиждень забрали життя 46 людей в Україні.

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