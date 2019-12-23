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Пожежі за тиждень забрали життя 46 людей в Україні

Пожежі за тиждень забрали життя 46 людей в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. За тиждень, що минув, - з 16 по 22 грудня - на пожежах в Україні загинули 46 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

"Ліквідовано 1 тис. 16 пожеж, врятовано на пожежах 144 особи та не допущено знищення вогнем 378 будівель і 52 одиниць техніки. На пожежах загинуло 46 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 671 тис. грн", - повідомили у відомстві.

Також вказано, що протягом тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.

Нагадаємо, у Києві горів гуртожиток НАУ, евакуйовували 350 людей.

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