Пожары за неделю унесли жизни 46 человек в Украине

"Ликвидировано 1 тыс. 16 пожаров, спасено на пожарах 144 человека и не допущено уничтожение огнем 378 зданий и 52 единиц техники. На пожарах погибло 46 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 7 млн 671 тыс. грн", - сообщили в ведомстве.

Также указано, что в течение недели на водных объектах погибло 12 человек.

Напомним, в Киеве горело общежитие НАУ, эвакуировали 350 человек.