У Києві горів гуртожиток НАУ, евакуйовували 350 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві у ніч на понеділок сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету, через це евакуйовували 350 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"23 грудня о 00:30 в Солом’янському районі столиці по вул. Ніжинська, 29-Б на першому поверсі в побутовому приміщені дев’ятиповерхового гуртожитку Національного авіаційного університету виникла пожежа", - вказали у відомстві.
О 1:04 пожежу локалізовано на площі 10 кв. м. О 1:07 пожежу в гуртожитку Національного авіаційного університету ліквідовано.
"Виведено на безпечну відстань близько 350 осіб. Жертв та постраждалих немає", - додали у ДСНС.
До гасіння було залучено 34 вогнеборців та 13 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, в Одесі під час гасіння пожежі в катакомбах знайшли тіло чоловіка.