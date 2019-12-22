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В Одесі під час гасіння пожежі в катакомбах знайшли тіло чоловіка

В Одесі під час гасіння пожежі в катакомбах знайшли тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Зранку у неділю, 22 грудня в курортній зоні Одеси рятувальники під час гасіння пожежі в катакомбах виявили тіло чоловіка. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, передає УНН.

“22 грудня о 08:55 надійшло повідомлення про задимлення на узбережжі Чорного моря в між пляжами „Аркадія“ та „Прикордонників“ у м. Одеса. По прибуттю на місце виклику рятувальників, встановлено сильне задимлення зі входу до катакомб. Об 11:38 пожежа локалізована та об 11:40 ліквідована на площі 1 м2 — осередок пожежі знаходився на відстані 20 м від входу до катакомб. Під час гасіння пожежі виявлено загиблого чоловічої статі”, — йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що чоловік був безхатьком, а його особисті дані наразі встановлюються.

Від ДСНС для гасіння пожежі залучались 5 одиниць пожежної техніки та 23 особи з особового складу.

Як повідомляв УНН, труп киянина виявили на території парка “Юність” у Святошинському районі столиці.

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