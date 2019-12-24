Зеленский поручил усилить борьбу с пожарами в Украине

"Документ имеет целью предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей, что могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечения оперативного реагирования на такие пожары", - говорится в сообщении.

В частности, согласно указу, Кабинет министров безотлагательно должен обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов об усилении административной ответственности за нарушение установленных законодательством требований (правил) пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

"Также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также - за явно ложный вызов специальных служб, недопуск должностных лиц органов государственного надзора в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, должно быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановки работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения требований (правил) пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью людей и тому подобное.

"Согласно указу, Кабмин также должен принять меры по обеспечению неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т.д.), содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками (балансодержателями) водопроводных сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой.

"Отдельно отмечена необходимость улучшения материального и социальной защиты работников пожарно-спасательных подразделений, совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких работников. Также должен быть установлен действенный контроль за состоянием систем оповещения. Кроме того, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) добровольной пожарной охраны", - отмечается в сообщении.

Напомним, пожары за неделю унесли жизни 46 человек в Украине.