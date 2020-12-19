Зеленський побажав на Святого Миколая українцям "під подушку" міцний імунітет
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Святого Миколая та побажав громадянам отримати “під подушкою і в чобітках” міцний імунітет, пише УНН з посиланням на його відеозвернення, опубліковане у Telegram.
“Вітаю всіх з прийдешнім Святим Миколаєм! Нехай кожному під подушку та в чобіток він покладе саме те, що вам хочеться, а всій Україні подарує найголовніше, мені здається, сьогодні — міцний імунітет і 36,6! Бережіть себе від вірусів та мозок від брехні! Бережіть своїх близьких! Бережіть нашу Україну!”, — зазначив Президент України.
Водночас Глава держави запросив українців на святковий майданчик біля Офісу Президента, який розпочав роботу.