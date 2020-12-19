Зеленський побажав на Святого Миколая українцям "під подушку" міцний імунітет

“Вітаю всіх з прийдешнім Святим Миколаєм! Нехай кожному під подушку та в чобіток він покладе саме те, що вам хочеться, а всій Україні подарує найголовніше, мені здається, сьогодні — міцний імунітет і 36,6! Бережіть себе від вірусів та мозок від брехні! Бережіть своїх близьких! Бережіть нашу Україну!”, — зазначив Президент України.

Водночас Глава держави запросив українців на святковий майданчик біля Офісу Президента, який розпочав роботу.