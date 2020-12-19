Зеленский пожелал на Святого Николая украинцам "под подушку" крепкий иммунитет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Святого Николая и пожелал гражданам получить “под подушкой и в сапожках” крепкий иммунитет, пишет УНН со ссылкой на его видеообращение, опубликованное в Telegram.
“Поздравляю всех с наступающим Святым Николаем! Пусть каждому под подушку и в сапожок он положит именно то, что вам хочется, а всей Украине подарит самое главное, мне кажется, сегодня — крепкий иммунитет и 36,6! Берегите себя от вирусов и мозг от лжи! Берегите своих близких! Берегите нашу Украину!”, — отметил Президент Украины.
В то же время Глава государства пригласил украинцев на праздничную площадку у Офиса Президента, который начал работу.