Зеленський поговорив із хворим на ковід Трюдо: про що розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову із канадським прем'єром джастіном Трюдо. Про деталі переговорів Глава держави розповів у Twitter, передає УНН.
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“Провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастыном трюдо. Напередодні важливих міжнародних заходів скоординували чергові кроки з протидії агресії рф проти України. Подякував за лідерство Канади в підтримці нашої держави. Окремо обговорили подальшу оборонну взаємодію”, — написав Зеленський.
Нагадаємо
Канадійський прем’єр повідомив у понеділок, що в нього виявили коронавірусну хворобу.