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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41765 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 88967 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 127421 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 178805 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 175526 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 173172 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 149644 перегляди

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Зеленський поговорив із хворим на ковід Трюдо: про що розмова

Зеленський поговорив із хворим на ковід Трюдо: про що розмова

Київ • УНН

 • 124253 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову із канадським прем'єром джастіном Трюдо. Про деталі переговорів Глава держави розповів у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастыном трюдо. Напередодні важливих міжнародних заходів скоординували чергові кроки з протидії агресії рф проти України. Подякував за лідерство Канади в підтримці нашої держави. Окремо обговорили подальшу оборонну взаємодію”, — написав Зеленський.

Нагадаємо

Канадійський прем’єр повідомив у понеділок, що в нього виявили коронавірусну хворобу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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