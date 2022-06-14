Зеленський поговорив із хворим на ковід Трюдо: про що розмова

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“Провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастыном трюдо. Напередодні важливих міжнародних заходів скоординували чергові кроки з протидії агресії рф проти України. Подякував за лідерство Канади в підтримці нашої держави. Окремо обговорили подальшу оборонну взаємодію”, — написав Зеленський.

Нагадаємо

Канадійський прем’єр повідомив у понеділок, що в нього виявили коронавірусну хворобу.