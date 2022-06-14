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19:03 • 33098 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 97579 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поговорил с больным ководом Трюдо: о чем разговор

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с канадским премьером джастином Трюдо. О деталях переговоров Глава государства рассказал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Провел разговор с прем’ер-министром Канады Джастыном трюдо. В преддверии важных международных мероприятий скоординировали очередные шаги по противодействию агрессии рф против Украины. Поблагодарил за лидерство Канады в поддержке нашего государства. Отдельно обсудили дальнейшее оборонительное взаимодействие”, — написал Зеленский.

Напомним

Канадский премьер’ер сообщил в понедельник, что в него обнаружили коронавирусную болезнь.

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