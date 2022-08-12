Зеленський подякував країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський подякував країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для росіян. Про це інформує УНН.
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"Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для громадян держави-терориста. Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у Росії, навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують", - сказав Президент.
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Як зазначив Зеленський, скасування віз для росіян має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, бізнесових справ, аби ті не приносили гроші до агресора із-за кордону.
"По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари", – додав Президент.
Нагадаємо
Чеська Республіка, яка нині головує в ЄС, у п'ятницю підтримала пропозицію щодо заборони на видачу віз на території всього ЄС для громадян Росії.