Зеленский поблагодарил страны, вынесшие на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для россиян

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"Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для граждан государства-террориста. Конечно, мы все понимаем: есть люди, которые действительно нуждаются в защите, которые преследуют в России даже могут убить, а значит, они должны получить помощь от цивилизованного мира: это известные юридические механизмы – через беженство, через прошение о приюте, через другие возможности помочь и поддержать, но это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют", – сказал Президент.

Детали

Как отметил Зеленский, отмена виз для россиян должна касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, бизнеса, чтобы те не приносили деньги к агрессору из-за границы.

"Во-первых, должна быть гарантия, что российские убийцы и пособия государственного террора не будут пользоваться шенгеном. А во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит – главное, чтобы человек просто расплатился за товары", – добавил Президент.

Напомним

В настоящее время председательствующая в ЕС Чешская Республика в пятницу поддержала предложение о запрете на выдачу виз на территории всего ЕС для граждан России.