Зеленський планує зустрітись із новими міністрами 2 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У понеділок, 2 вересня, Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись із новим складом Кабінету міністрів. Про це повідомила міністр освіти і науки України Ганна Новосад після свого представлення у Міносвіти, передає кореспондент УНН.
”У понеділок буде перша зустріч Президента з усіма міністрами”, - сказала Новосад.
Раніше Новосад повідомила, що перше засідання нового уряду було неформальним. Його провели близько 2-ї години ночі.
Нагадаємо, 29 серпня Рада затвердила новий склад Кабміну.