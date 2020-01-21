Зеленський підписав законопроект про створення Фонду розвитку підприємництва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, який був внесений і визначений ним як невідкладний. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
"Повернуто із підписом від Президента", - йдеться на сайті ВР.
Законопроектом передбачається збільшити надходження до спеціального фонду Державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2,0 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".
Також підписання закону прокоментували у Офісі Президента.
"Зміни передбачають виділення 2 млрд грн для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу. Програма дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну справу та створити тисячі робочих місць вже у 2020 році", - повідомили у пресслужбі президента.
Зазначається, що Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у гривні. Відсоток залежить від розміру й типу бізнесу. Також підтримка підприємцям надаватиметься у вигляді часткових гарантій за кредитами, якщо у малого та середнього бізнесу бракує застави.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили 14 січня в цілому проект закону про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.