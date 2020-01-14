ВР підтримала створення Фонду розвитку підприємництва з бюджетом у 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Парламенарі ухвалили в цілому проект закону про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №2589 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва передбачає забезпечення доступного кредитування малого бізнесу в Україні.
Так, законопроектом передбачається збільшити надходження до спеціального фонду Державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2,0 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".
Передбачається, що у 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів ФГВФО їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах.
До комітету з питань бюджету під час підготовки законопроекту до другого читання надійшло 10 пропозицій, за підсумками їх опрацювання було враховано 8, а 2 – відхилено.
На думку ініціатора законопроекту, його ухвалення сприятиме створенню нових робочих місць, розширенню малого бізнесу, створенню нових підприємств та поверненню трудових мігрантів.
Коментуючи це рішення, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі заявив, що "уряд передбачив 2 млрд грн, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу". "Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць лише у перший рік дії програми", - додав очільник уряду.
Нагадаємо, 20 грудня 2019 року нардепи ухвалили за основу законопроект №2589 про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва.