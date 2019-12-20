Рада попередньо схвалила внесення змін до Бюджету-2020

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Парламентарі під час засідання Верховної Ради сьогодні ухвалили за основу проект закону про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 275 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №2589 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва має на меті забезпечення доступного кредитування малого бізнесу в Україні.

Зокрема, законопроектом передбачається збільшити надходження до спеціального фонду Державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2,0 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

Передбачається, що у 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів ФГВФО їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах.

На думку ініціатора законопроекту, ухвалення вказаного законопроекту сприятиме створенню нових робочих місць, розширенню малого бізнесу, створенню нових підприємств та поверненню трудових мігрантів.

"До законопроекту не надано фінансового-економічних розрахунків, тому на звернення від комітету щодо надання оцінки реалістичності запропонованих надходжень та конкретизації напрямів використання коштів за новою бюджетною програмою, Мінфіном повідомлено про можливість забезпечення зазначених надходжень у відповідних обсягах, що підтверджено ФГВФО", - зазначила під час обговорення законопроекту голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна.

Також нардепи скоротили строки підготовки законопроекту до другого читання.

Як повідомляв УНН раніше, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект щодо створення Фонду розвитку підприємництва за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, за ініціативою Президента України Володимира Зеленського в уряді працюють над створенням програми дешевих кредитів для відкриття бізнесу.

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