Рада попередньо схвалила внесення змін до Бюджету-2020

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Парламентарі під час засідання Верховної Ради сьогодні ухвалили за основу проект закону про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, внесений і визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 275 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.