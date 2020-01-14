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ВР поддержала создание Фонда развития предпринимательства с бюджетом в 2 млрд грн

ВР поддержала создание Фонда развития предпринимательства с бюджетом в 2 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 13206 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламенари приняли в целом проект закона о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства, внесенный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2589 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства предусматривает обеспечение доступного кредитования малого бизнеса в Украине.

Так, законопроектом предполагается увеличить поступления в специальный фонд Государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2,0 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Предполагается, что в 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах.

В комитет по вопросам бюджета во время подготовки законопроекта ко второму чтению поступило 10 предложений, по итогам их обработки было учтено 8, а 2 - отклонены.

По мнению инициатора законопроекта, его принятие будет способствовать созданию новых рабочих мест, расширению малого бизнеса, созданию новых предприятий и возвращению трудовых мигрантов.

Комментируя это решение, Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале заявил, что "правительство предусмотрело 2 млрд грн, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса". "Государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 000 легальных рабочих мест только в первый год действия программы", - добавил глава правительства.

Напомним, 20 декабря 2019 года нардепы приняли за основу законопроект №2589 о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства.

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