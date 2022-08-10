Зеленський підписав указ про нагородження наших захисників

Деталі

244 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, з них 21 – посмертно.

"Українці мають завжди памʼятати, що кожен крок нашої армії у цій війні зроблений у жорстоких і тяжких боях. Окупанти нічого не захоплювали без спротиву наших героїв з 24 лютого і нічого не зможуть зберегти. Ми все звільнимо. Вічна слава кожному й кожній, хто воює за нашу державу! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!", - зазначив він.

Доповнення

Загальна кількість нагороджених українських воїнів уже перевищує 26 тисяч за час із 24 лютого.