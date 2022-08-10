Зеленский подписал указ о награждении наших защитников

Детали

244 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них 21 – посмертно.

"Украинцы должны всегда помнить, что каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. Оккупанты ничего не захватывали без сопротивления наших героев с 24 февраля и ничего не смогут сохранить. Мы все освободим. Вечная слава каждому и каждой, кто воюет за наше государство! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!", - отметил он.

Дополнение

Общее количество награжденных украинских воинов уже превышает 26 тысяч за время с 24 февраля.