З початку вторгнення рф загальна кількість нагороджених українських військових уже перевищує 26 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість нагороджених українських воїнів уже перевищує 26 тисяч за час із 24 лютого. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Підписав сьогодні (9 серпня - ред.) новий указ про нагородження наших захисників. 182 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. Загальна кількість нагороджених українських воїнів уже перевищує 26 тисяч за час із 24 лютого", - зазначив він.
Нагадаємо
Зеленський підписав новий указ про нагородження учасників бойових дій. 183 наших захисники відзначені державними нагородами, четверо – посмертно.