С начала вторжения рф общее количество награжденных украинских военных уже превышает 26 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общее количество награжденных украинских воинов уже превышает 26 тысяч за время с 24 февраля. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
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"Подписал сегодня (9 августа - ред.) новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами. Общее количество награжденных украинских воинов уже превышает 26 тысяч за время с 24 февраля", - отметил он.
Напомним
Зеленский подписал новый указ о награждении участников боевых действий. 183 наших защитника отмечены государственными наградами, четверо – посмертно.