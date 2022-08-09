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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала вторжения рф общее количество награжденных украинских военных уже превышает 26 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общее количество награжденных украинских воинов уже превышает 26 тысяч за время с 24 февраля. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Подписал сегодня (9 августа - ред.) новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами. Общее количество награжденных украинских воинов уже превышает 26 тысяч за время с 24 февраля", - отметил он.

Напомним 

Зеленский подписал новый указ о награждении участников боевых действий. 183 наших защитника отмечены государственными наградами, четверо – посмертно.

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