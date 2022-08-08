Зеленський підписав указ про нагородження наших захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав новий указ про нагородження учасників бойових дій. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Підписав новий указ про нагородження учасників бойових дій. 183 наших захисники відзначені державними нагородами, четверо – посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Дякую всім, хто воює за державу! Слава Україні!", - сказав він.
Нагадаємо
Зеленський передав ордени "Золота Зірка" дружинам загиблих Героїв України – підполковника Едуарда Вагоровського та майора Дмитра Коломійця.