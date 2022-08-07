Зеленський передав ордени "Золота Зірка" дружинам загиблих Героїв України

Цитата

"Сьогоднішній день (7 серпня - ред.) – День Повітряних сил Збройних Сил України, і хочу зараз іще раз привітати з професійним святом усіх військових пілотів і не тільки – а усіх захисників і захисниць нашого неба. Ми всі пишаємося вами та бажаємо вам стільки перемог, щоб російські військові просто боялися навіть самої лише думки про наше українське небо", - сказав він.

Вранці Зеленський привітав бійців і командирів Повітряних сил, вручив державні нагороди воїнам.

Передав ордени "Золота Зірка" дружинам загиблих Героїв України – підполковника Едуарда Вагоровського та майора Дмитра Коломійця.

"Вони віддали свої життя, рятуючи побратимів і захищаючи нашу державу. Вічна пам’ять і вдячність Героям!", - додав президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду "За оборону України", підписавши відповідний указ №559/2022.