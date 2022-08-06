За оборону України: Зеленський заснував нову нагороду

Деталі

Як зазначено в указі, відзнака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має форму круга діаметром 35 мм.

На лицьовому боці відзнаки зображено малий Державний Герб України на тлі хреста, утвореного чотирма схрещеними мечами, два з яких спрямовані вістрями догори й донизу по вертикалі, інші два – вістрями праворуч та ліворуч по горизонталі. По діагоналях виділені кутові сегменти зі скошеними краями.

На зворотному боці відзнаки напис у три рядки: "ЗА ОБОРОНУ УКРАЇНИ".

Усі зображення і напис рельєфні.

Відзнака має випуклий бортик з обох боків.

За допомогою вушка відзнака з’єднується з металевою рамкою. Через рамку пропущена стрічка, складена вдвоє. На зворотному боці стрічки у верхній частині – пристрій для фіксації кінців стрічки та кріплення до одягу. Розмір стрічки у складеному вигляді – 42 х 28 мм.

Планка відзнаки – прямокутна металева пластинка, обтягнута відповідною стрічкою. Розмір планки: висота – 12 мм, ширина – 28 мм.

Значок-розетка відзнаки виготовляється з латуні і має вигляд диска діаметром 12 мм з трьома концентричними колами, покритими емалями, що відтворюють кольори відповідної стрічки. На зворотному боці значка-розетки – пристрій для прикріплення до одягу.

Додамо

Нагороду вручатимуть військовим і цивільним:

військовослужбовцям, співробітникам силових відомств, добровольцям;

представникам органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;

робітникам підприємств та організацій;

волонтерам;

іноземцям.