За оборону України: Зеленський заснував нову нагороду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду "За оборону України", підписавши відповідний указ №559/2022, передає УНН.
Деталі
Як зазначено в указі, відзнака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям і має форму круга діаметром 35 мм.
На лицьовому боці відзнаки зображено малий Державний Герб України на тлі хреста, утвореного чотирма схрещеними мечами, два з яких спрямовані вістрями догори й донизу по вертикалі, інші два – вістрями праворуч та ліворуч по горизонталі. По діагоналях виділені кутові сегменти зі скошеними краями.
На зворотному боці відзнаки напис у три рядки: "ЗА ОБОРОНУ УКРАЇНИ".
Усі зображення і напис рельєфні.
Відзнака має випуклий бортик з обох боків.
За допомогою вушка відзнака з’єднується з металевою рамкою. Через рамку пропущена стрічка, складена вдвоє. На зворотному боці стрічки у верхній частині – пристрій для фіксації кінців стрічки та кріплення до одягу. Розмір стрічки у складеному вигляді – 42 х 28 мм.
Планка відзнаки – прямокутна металева пластинка, обтягнута відповідною стрічкою. Розмір планки: висота – 12 мм, ширина – 28 мм.
Значок-розетка відзнаки виготовляється з латуні і має вигляд диска діаметром 12 мм з трьома концентричними колами, покритими емалями, що відтворюють кольори відповідної стрічки. На зворотному боці значка-розетки – пристрій для прикріплення до одягу.
Додамо
Нагороду вручатимуть військовим і цивільним:
військовослужбовцям, співробітникам силових відомств, добровольцям;
представникам органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;
робітникам підприємств та організацій;
волонтерам;
іноземцям.