За оборону Украины: Зеленский основал новую награду

Детали

Как указано в указе, отличие производится из сплавов меди с гальваническим покрытием и имеет форму круга диаметром 35 мм.

На лицевой стороне отличия изображен малый Государственный Герб Украины на фоне креста, образованного четырьмя скрещенными мечами, два из которых направлены остриями вверх и вниз по вертикали, остальные два – остриями вправо и влево по горизонтали. По диагоналям выделены угловые сегменты со скошенными краями.

На оборотной стороне отличия надпись в три строки: "ЗА ОБОРОНУ УКРАИНЫ".

Все изображения и надпись рельефные.

Награда имеет выпуклый бортик с обеих сторон.

С помощью ушка отличие соединяется с металлической рамкой. Через рамку пропущена лента, сложенная вдвое. На оборотной стороне ленты в верхней части – устройство для фиксации концов ленты и крепления к одежде. Размер ленты в сложенном виде – 42 х 28 мм.

Планка отличия – прямоугольная металлическая пластинка, обтянутая соответствующей лентой. Размер планки: высота –12 мм, ширина –28 мм.

Значок-розетка отличия производится из латуни и имеет вид диска диаметром 12 мм с тремя концентрическими кругами, покрытыми эмалями, воспроизводящими цвета соответствующей ленты. На оборотной стороне значка-розетки – устройство для прикрепления к одежде.

Добавим

Награду будут вручать военным и гражданским:

военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, добровольцам;

представителям органам исполнительной власти и местного самоуправления;

рабочим предприятий и организаций;

волонтерам;

иностранцам.