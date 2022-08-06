За оборону Украины: Зеленский основал новую награду
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "За оборону Украины", подписав соответствующий указ №559/2022, передает УНН.
Детали
Как указано в указе, отличие производится из сплавов меди с гальваническим покрытием и имеет форму круга диаметром 35 мм.
На лицевой стороне отличия изображен малый Государственный Герб Украины на фоне креста, образованного четырьмя скрещенными мечами, два из которых направлены остриями вверх и вниз по вертикали, остальные два – остриями вправо и влево по горизонтали. По диагоналям выделены угловые сегменты со скошенными краями.
На оборотной стороне отличия надпись в три строки: "ЗА ОБОРОНУ УКРАИНЫ".
Все изображения и надпись рельефные.
Награда имеет выпуклый бортик с обеих сторон.
С помощью ушка отличие соединяется с металлической рамкой. Через рамку пропущена лента, сложенная вдвое. На оборотной стороне ленты в верхней части – устройство для фиксации концов ленты и крепления к одежде. Размер ленты в сложенном виде – 42 х 28 мм.
Планка отличия – прямоугольная металлическая пластинка, обтянутая соответствующей лентой. Размер планки: высота –12 мм, ширина –28 мм.
Значок-розетка отличия производится из латуни и имеет вид диска диаметром 12 мм с тремя концентрическими кругами, покрытыми эмалями, воспроизводящими цвета соответствующей ленты. На оборотной стороне значка-розетки – устройство для прикрепления к одежде.
Добавим
Награду будут вручать военным и гражданским:
военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, добровольцам;
представителям органам исполнительной власти и местного самоуправления;
рабочим предприятий и организаций;
волонтерам;
иностранцам.