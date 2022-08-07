Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" женам погибших Героев Украины

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"Сегодняшний день (7 августа - ред.) – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, и хочу сейчас еще раз поздравить с профессиональным праздником всех военных пилотов и не только – а всех защитников и защитниц нашего неба. Мы все гордимся вами и желаем вам столько побед, чтобы российские военные просто боялись даже одной мысли о нашем украинском небе", - сказал он.

Утром Зеленский поздравил бойцов и командиров Воздушных сил, вручил государственные награды воинам.

Передал ордена "Золотая Звезда" супругам погибших Героев Украины – подполковника Эдуарда Вагоровского и майора Дмитрия Коломийца.

"Они отдали свои жизни, спасая собратьев и защищая наше государство. Вечная память и благодарность Героям!", - добавил президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "За оборону Украины", подписав соответствующий указ №559/2022.