"Слава Повітряним силам ЗСУ!": Зеленський привітав захисників неба із професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українських льотчиків із Днем Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram глави держави.
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"Слава Повітряним силам Збройних сил України! Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави. Вічна вдячність усім захисникам неба, які загинули, боронячи Україну!" – написав Зеленський.
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Нагадаємо
7 серпня в Україні святкують День Повітряних сил ЗСУ.