"Слава Воздушным силам ВСУ!": Зеленский поздравил защитников неба с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских летчиков с Днем Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram главы государства.
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"Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, которые погибли, защищая Украину!" – написал Зеленский.
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Напомним
7 августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ.