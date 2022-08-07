"Слава Воздушным силам ВСУ!": Зеленский поздравил защитников неба с профессиональным праздником

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"Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, которые погибли, защищая Украину!" – написал Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Напомним

7 августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ.