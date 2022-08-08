Зеленский подписал указ о награждении наших защитников

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"Подписал новый указ о награждении участников боевых действий. 183 наших защитника отмечены государственными наградами, четверо – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Спасибо всем, кто воюет за государство! Слава Украине!", - сказал он.

Напомним

Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" женам погибших Героев Украины – подполковника Эдуарда Вагоровского и майора Дмитрия Коломийца.