Зеленский подписал указ о награждении наших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ о награждении участников боевых действий. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНН.
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"Подписал новый указ о награждении участников боевых действий. 183 наших защитника отмечены государственными наградами, четверо – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Спасибо всем, кто воюет за государство! Слава Украине!", - сказал он.
Напомним
Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" женам погибших Героев Украины – подполковника Эдуарда Вагоровского и майора Дмитрия Коломийца.