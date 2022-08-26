Зеленський підписав новий закон про ліки: що зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт “Про лікарські засоби”. Що він передбачає, інформують у Міністерстві охорони здоров’я, пише УНН.
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Закон, як зазначається, гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів в Україні, з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він запроваджує єдину термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.
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“Оновлений закон “Про лікарські засоби” імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі… Водночас комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів”, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Оновлений закон визначає:
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- умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів;
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- умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків;
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- права та обов'язки юридичних і фізичних осіб, а також повноваження органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері;
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- створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами;
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А також:
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- покращить захист прав, здоров’я та інтересів споживачів;
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- дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.
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Закон також урегулює роботу інтернет-аптек, адже він встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню та підтримує екстериторіальність доставки.
Доповнення
28 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає нову редакцію закону про лікарські засоби.
1 липня Верховна Рада ухвалила законопроект про вдосконалення надання медичної допомоги №6306.