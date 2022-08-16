Зеленський підозрював, що західні лідери хотіли його втечі з України для якнайшвидшого створення росією маріонеткової влади у Києві – WP
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Газета The Washington Post опублікувала статтю, в якій йдеться детально про підготовку нападу росії на Україну, а також про попередження країн-сюзників Президента Володимира Зеленського про готовність російського диктатора володимира путіна повалити Главу держави та всю центральну владу пише УНН з посиланням на матеріал газети.
Деталі
Повідомляється, що Президент Зеленський підозрював, що деякі країни Заходу хотіли його втечі з Києва після початку російської агресії.
У статті The Washington Post йдеться про взаємну недовіру, яка існувала кілька місяців тому між Заходом та Україною.
Цитата
“Зеленський почав підозрювати, що деякі західні чиновники хотіли, щоб він утік, щоб росія створила у Києві маріонетковий уряд, який би прийшов до врегулювання ситуації шляхом переговорів з країнами НАТО", – йдеться у матеріалі.
The Washington Post наводить висловлювання Зеленського в ранніх його інтерв'ю про те, що “хтось із західних партнерів, мабуть, хотів, щоб усе просто закінчилося швидше. Більшість тих, хто мені дзвонив, та майже всі, не вірили, що Україна може стійко триматися".
Також зазначається, що велике занепокоєння щодо Зеленського було в адміністрації Байдена. Американський уряд дратувала реакція Зеленського.
Повідомляється, що США “робили дипломатичні спроби досягти з росією домовленості щодо України”. А держсекретар США Ентоні Блінкен, після завершення двосторонньої зустрічі в Женеві 21 січня, спробував переговорити з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим наодинці.
“Але лавров не відповів взаємністю американському колезі і залишив місце проведення зустрічі. А директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс привіз, у рамках візиту до Москви 2 листопада 2021 року, послання від Байдена президенту росії володимиру путіну, в якому підтверджувалася готовність Вашингтона застосувати жорсткі санкції щодо Москви у разі початку нею військової агресії”, – пише газета.
Додамо
В інтерв'ю The Washington Post Президент Володимир Зеленський розповів, що на всі сигнали від іноземних партнерів щодо підготовки росії до нападу на Україну реагував лише закликом надати Києву більше зброї.